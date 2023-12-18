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Мелітополь активно готують до обрання Путіна на виборах 2024, — мер міста Федоров

18 грудня 2023 22:25
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мелітополь активно готують до обрання Путіна на виборах 2024, — мер міста Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Росіяни розпочали активну підготовку до президентських виборів РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. У місто завезли агітаторів та членів майбутньої виборчої комісії, оскільки серед місцевих претендентів на цю роль не знайшлось. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни вже визначилися з датами виборів — вони проходитимуть з 15 до 17 березня 2024 року. 

"Але насправді ми ж розуміємо, що виборів не буде як таких. Вони будуть робити зйомки фільмів, у яких будуть начебто показувати, що хтось там обирає Путіна", — поділився мер Мелітополя. 

Росіяни вже показують нібито проведені соціальні опитування в місті — мовляв, 97% мешканців підтримує Путіна. Тож вибори будуть лише формальністю, переконаний мер міста.

"Вони зроблять просто мобільні групи, як це було, наприклад, 10 вересня, які начебто будуть ходити зі смітниками і збирати якісь голоси", — вважає Федоров. 

Також у місто масово звозять російських агітаторів для участі в організації майбутніх виборів.

"Сьогодні вони не можуть знайти серед місцевих мешканців тих, хто допоміг би їм організовувати ці вибори, тому вони намагаються завозити й агітаторів, і членів виборчих комісій", — повідомив міський голова Іван Федоров.

Так, приміром, тиждень тому росіяни привезли до Мелітополя 6 автобусів з організаторами майбутніх виборів. 

Нагадаємо, у Бердянську жителі також відмовляються від участі в організації виборів президента РФ через кримінальну відповідальність, якої не уникнути після деокупації територій.

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