Мелітополь активно готують до обрання Путіна на виборах 2024, — мер міста Федоров
Росіяни розпочали активну підготовку до президентських виборів РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. У місто завезли агітаторів та членів майбутньої виборчої комісії, оскільки серед місцевих претендентів на цю роль не знайшлось.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибори в окупованому Мелітополі
Росіяни вже визначилися з датами виборів — вони проходитимуть з 15 до 17 березня 2024 року.
"Але насправді ми ж розуміємо, що виборів не буде як таких. Вони будуть робити зйомки фільмів, у яких будуть начебто показувати, що хтось там обирає Путіна", — поділився мер Мелітополя.
Росіяни вже показують нібито проведені соціальні опитування в місті — мовляв, 97% мешканців підтримує Путіна. Тож вибори будуть лише формальністю, переконаний мер міста.
"Вони зроблять просто мобільні групи, як це було, наприклад, 10 вересня, які начебто будуть ходити зі смітниками і збирати якісь голоси", — вважає Федоров.
Також у місто масово звозять російських агітаторів для участі в організації майбутніх виборів.
"Сьогодні вони не можуть знайти серед місцевих мешканців тих, хто допоміг би їм організовувати ці вибори, тому вони намагаються завозити й агітаторів, і членів виборчих комісій", — повідомив міський голова Іван Федоров.
Так, приміром, тиждень тому росіяни привезли до Мелітополя 6 автобусів з організаторами майбутніх виборів.
Нагадаємо, у Бердянську жителі також відмовляються від участі в організації виборів президента РФ через кримінальну відповідальність, якої не уникнути після деокупації територій.
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