Мелитополь активно готовят к избранию Путина на выборах 2024, — мэр города Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com

Россияне начали активную подготовку к президентским выборам РФ во временно оккупированном Мелитополе. В город завезли агитаторов и членов будущей избирательной комиссии, поскольку среди местных претендентов на эту роль не нашлось.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне уже определились с датами выборов — они будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

"Но на самом деле мы же понимаем, что выборов не будет как таковых. Они будут делать съемки фильмов, в которых будут вроде бы показывать, что кто-то там выбирает Путина", — поделился мэр Мелитополя.

Россияне уже показывают якобы проведенные социальные опросы в городе — мол, 97% жителей поддерживает Путина. Так что выборы будут лишь формальностью, убежден мэр города.

"Они сделают просто мобильные группы, как это было, например, 10 сентября, которые вроде бы будут ходить с мусорками и собирать какие-то голоса", — считает Федоров.

Также в город массово свозят российских агитаторов для участия в организации предстоящих выборов.

"Сегодня они не могут найти среди местных жителей тех, кто помог бы им организовывать эти выборы, поэтому они пытаются завозить и агитаторов, и членов избирательных комиссий", — сообщил городской голова Иван Федоров.

Так, например, неделю назад россияне привезли в Мелитополь 6 автобусов с организаторами предстоящих выборов.

Напомним, в Бердянске жители также отказываются от участия в организации выборов президента РФ из-за уголовной ответственности, которой не избежать после деоккупации территорий.