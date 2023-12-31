Мер Мелітополя розповів, як росіяни проводитимуть "вибори" на окупованих територіях

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: facebook/IvanFedorovMelitopol

Російські загарбники готуються до третьої серії так званого серіалу "вибори". На окуповані території приїжджають агітатори та спостерігачі, адже українці не хочуть співпрацювати з ворогом.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Проведення так званих "виборів" на окупованих територіях

"В грудні вони почали завозити щонайменше по вісім автобусів агітаторів і тих, хто буде організовувати цей фарс, який вони потім назвуть "виборами". Також вони почали складати списки тих, хто начебто підтримує териториста Путіна", — зазначив він.

За його словами, такий збір підписів в них йде неактивно.

"Лише своє оточення окупаційної недовлади і тих, хто понаїхав підписуються, що будуть голосувати за Путіна, а взагалі підготовки такої, як ми звикли, до виборів, не існує", — запевнив Федоров.

Які "результати" голосування покаже Росія

Міський голова Мелітополя додав, що окупанти відкриють на захоплених територіях декілька дільниць та покажуть фільм, що за російського президента Путіна проголосували 92-95% людей.

"Чому такий відсоток? Тому що вже зараз вони в своїх пропагандистських ЗМІ показують начебто по соціології 92% підтримують терориста Путіна. Суто абсурд, але саме це вони покажуть після того, як в березні, якщо встигнуть, вони проведуть цей фарс", — додав Федоров.

Нагадаємо, на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.