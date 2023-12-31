Мер Мелітополя розповів, як росіяни проводитимуть "вибори" на окупованих територіях
Російські загарбники готуються до третьої серії так званого серіалу "вибори". На окуповані території приїжджають агітатори та спостерігачі, адже українці не хочуть співпрацювати з ворогом.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Проведення так званих "виборів" на окупованих територіях
"В грудні вони почали завозити щонайменше по вісім автобусів агітаторів і тих, хто буде організовувати цей фарс, який вони потім назвуть "виборами". Також вони почали складати списки тих, хто начебто підтримує териториста Путіна", — зазначив він.
За його словами, такий збір підписів в них йде неактивно.
"Лише своє оточення окупаційної недовлади і тих, хто понаїхав підписуються, що будуть голосувати за Путіна, а взагалі підготовки такої, як ми звикли, до виборів, не існує", — запевнив Федоров.
Які "результати" голосування покаже Росія
Міський голова Мелітополя додав, що окупанти відкриють на захоплених територіях декілька дільниць та покажуть фільм, що за російського президента Путіна проголосували 92-95% людей.
"Чому такий відсоток? Тому що вже зараз вони в своїх пропагандистських ЗМІ показують начебто по соціології 92% підтримують терориста Путіна. Суто абсурд, але саме це вони покажуть після того, як в березні, якщо встигнуть, вони проведуть цей фарс", — додав Федоров.
Нагадаємо, на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.
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