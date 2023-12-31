Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Мер Мелітополя розповів, як росіяни проводитимуть "вибори" на окупованих територіях arrow

Мер Мелітополя розповів, як росіяни проводитимуть "вибори" на окупованих територіях

31 грудня 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Мер Мелітополя розповів, як росіяни проводитимуть "вибори" на окупованих територіях
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: facebook/IvanFedorovMelitopol
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські загарбники готуються до третьої серії так званого серіалу "вибори". На окуповані території приїжджають агітатори та спостерігачі, адже українці не хочуть співпрацювати з ворогом.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Проведення так званих "виборів" на окупованих територіях

"В грудні вони почали завозити щонайменше по вісім автобусів агітаторів і тих, хто буде організовувати цей фарс, який вони потім назвуть "виборами". Також вони почали складати списки тих, хто начебто підтримує териториста Путіна", — зазначив він. 

За його словами, такий збір підписів в них йде неактивно. 

"Лише своє оточення окупаційної недовлади і тих, хто понаїхав підписуються, що будуть голосувати за Путіна, а взагалі підготовки такої, як ми звикли, до виборів, не існує", — запевнив Федоров.

Які "результати" голосування покаже Росія 

Міський голова Мелітополя додав, що окупанти відкриють на захоплених територіях декілька дільниць та покажуть фільм, що за російського президента Путіна проголосували 92-95% людей.

"Чому такий відсоток? Тому що вже зараз вони в своїх пропагандистських ЗМІ показують начебто по соціології 92% підтримують терориста Путіна. Суто абсурд, але саме це вони покажуть після того, як в березні, якщо встигнуть, вони проведуть цей фарс", — додав Федоров. 

Нагадаємо, на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі