Мэр Мелитополя рассказал, как россияне будут проводить "выборы" на оккупированных территориях

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: facebook/IvanFedorovMelitopol

Российские захватчики готовятся к третьей серии так называемого сериала "выборы". На оккупированные территории приезжают агитаторы и наблюдатели, потому что украинцы не хотят сотрудничать с врагом.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Проведение так называемых "выборов" на оккупированных территориях

"В декабре они начали завозить по меньшей мере по восемь автобусов агитаторов и тех, кто будет организовывать этот фарс, который они потом назовут "выборами". Также они начали составлять списки тех, кто якобы поддерживает территориста Путина", — отметил он.

По его словам, такой сбор подписей у них идет неактивно.

"Только свое окружение оккупационной недовласти и наехавших подписываются, что будут голосовать за Путина, а вообще подготовки такой, как мы привыкли, к выборам, не существует", — заверил Федоров.

Какие "результаты" голосования покажет Россия

Мэр Мелитополя добавил, что оккупанты откроют на захваченных территориях несколько участков и покажут фильм, что за российского президента Путина проголосовали 92-95% людей.

"Почему такой процент? Потому что уже сейчас они в своих пропагандистских СМИ показывают вроде бы, что по социологии 92% поддерживают террориста Путина. Чисто абсурд, но именно это они покажут после того, как в марте, если успеют, они проведут этот фарс", — добавил Федоров.

Напомним, на территории Луганской области российские оккупанты готовятся к проведению "выборов", которые должны состояться в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.