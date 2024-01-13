На Тайвані сьогодні проходять голосування на виборах

Вибори на Тайвані. Фото: Euronews

На Тайвані проходить голосування на виборах сьогодні, 13 січня. Громадяни будуть обирати президента та депутатів до парламенту.

Про це пише Reuters.

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Вибори на Тайвані 13 січня

Так, головними конкурентами на виборах є провладна Демократична прогресивна партія — вона безкомпромісно виступає за незалежність острова, та опозиційна консервативна партія Гоміндан — вона припускає можливість економічної співпраці з Китаєм.

Крім того, у виборчих перегонах бере участь й третя політсила — Народна партія.

Наразі існує висока ймовірність зміни владу на острові та повернення

Після того, як у виборах 2016 року перемогла ДПП, яка визначила курс на незалежність, Китай заморозив усі контакти з Тайванем та відмовляється від будь-якої політичної комунікації з лідерами острова.

Існує висока ймовірність повернення влади до Гоміндану, з яким КНР сподівається знайти порозуміння — тому Китай надає великого значення цим виборам.

За даними Центрвиборчкому острова, там мають право голосу близько 19,6 млн людей. На острові створено 17 795 виборчих дільниць, проголосувати можна з 8:00 ранку до 16:00, а тоді вже розпочнеться підрахунок голосів.

Зазначимо, що на Тайвані діє президентсько-парламентська форма правління, тому найбільше уваги приділяється виборам президента, який сформує майбутній уряд.

Найзапекліша боротьба на пост очільника держави ведеться між кандидатом від ДПП і нинішнім віцепрезидентом Лай Чінте та висуванцем Гоміндану Хоу Юі.

За останніми соцопитуваннями, Лай має найбільшу підтримку виборців, а Хоу є другим у списку.

Нагадаємо, що результати майбутніх виборів у Тайвані, які відбудуться 13 січня, навряд чи щось змінять для України. Так чи інакше, між нашою державою та регіоном наявні економічні відносини, там налаштовані продовжувати надавати фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, у випадку перемоги представника від партії Гуміньдан цей процес може загальмуватися.

Також ми писали, що у Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінте оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.