На Тайвані сьогодні проходять голосування на виборах
На Тайвані проходить голосування на виборах сьогодні, 13 січня. Громадяни будуть обирати президента та депутатів до парламенту.
Про це пише Reuters.
Вибори на Тайвані 13 січня
Так, головними конкурентами на виборах є провладна Демократична прогресивна партія — вона безкомпромісно виступає за незалежність острова, та опозиційна консервативна партія Гоміндан — вона припускає можливість економічної співпраці з Китаєм.
Крім того, у виборчих перегонах бере участь й третя політсила — Народна партія.
Наразі існує висока ймовірність зміни владу на острові та повернення
Після того, як у виборах 2016 року перемогла ДПП, яка визначила курс на незалежність, Китай заморозив усі контакти з Тайванем та відмовляється від будь-якої політичної комунікації з лідерами острова.
Існує висока ймовірність повернення влади до Гоміндану, з яким КНР сподівається знайти порозуміння — тому Китай надає великого значення цим виборам.
За даними Центрвиборчкому острова, там мають право голосу близько 19,6 млн людей. На острові створено 17 795 виборчих дільниць, проголосувати можна з 8:00 ранку до 16:00, а тоді вже розпочнеться підрахунок голосів.
Зазначимо, що на Тайвані діє президентсько-парламентська форма правління, тому найбільше уваги приділяється виборам президента, який сформує майбутній уряд.
Найзапекліша боротьба на пост очільника держави ведеться між кандидатом від ДПП і нинішнім віцепрезидентом Лай Чінте та висуванцем Гоміндану Хоу Юі.
За останніми соцопитуваннями, Лай має найбільшу підтримку виборців, а Хоу є другим у списку.
Нагадаємо, що результати майбутніх виборів у Тайвані, які відбудуться 13 січня, навряд чи щось змінять для України. Так чи інакше, між нашою державою та регіоном наявні економічні відносини, там налаштовані продовжувати надавати фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, у випадку перемоги представника від партії Гуміньдан цей процес може загальмуватися.
Також ми писали, що у Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінте оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.
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