Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow На Тайване сегодня проходят голосование на выборах arrow

На Тайване сегодня проходят голосование на выборах

13 января 2024 09:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Тайване сегодня проходят голосование на выборах
Выборы в Тайване. Фото: Euronews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Тайване проходит голосование на выборах сегодня, 13 января. Граждане будут выбирать президента и депутатов в парламент.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Выборы на Тайване 13 января

Так, главными конкурентами на выборах является провластная Демократическая прогрессивная партия — она бескомпромиссно выступает за независимость острова и оппозиционная консервативная партия Гоминдан — она предполагает возможность экономического сотрудничества с Китаем.

Кроме того, в избирательной гонке принимает участие и третья политсила — Народная партия.

В настоящее время существует высокая вероятность смены власти на острове и возвращения

После того как в выборах 2016 года победила ДПП, определившее курс на независимость, Китай заморозил все контакты с Тайванем и отказывается от какой-либо политической коммуникации с лидерами острова.

Существует высокая вероятность возвращения власти в Гоминдан, с которым КНР надеется найти понимание, поэтому Китай придает большое значение этим выборам.

По данным Центризбиркома острова, там имеют право голоса около 19,6 млн человек. На острове создано 17 795 избирательных участков, проголосовать можно с 8:00 до 16:00, а тогда уже начнется подсчет голосов.

Отметим, что на Тайване действует президентско-парламентская форма правления, поэтому больше внимания уделяется выборам президента, который сформирует будущее правительство.

Самая упорная борьба на пост главы государства ведется между кандидатом от ГЧП и нынешним вице-президентом Лай Чинте и выдвиженцем Гоминдана Хоу Юи.

По последним соцопросам, Лай имеет наибольшую поддержку избирателей, а Хоу является вторым в списке.

Напомним, что результаты предстоящих 13 января выборов в Тайване вряд ли что-то изменят для Украины. Так или иначе, между нашим государством и регионом есть экономические отношения, там настроены продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь. Впрочем, в случае победы представителя партии Гуминьдан этот процесс может затормозиться.

Также мы писали, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинте объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Китай
выборы
Тайвань
президент
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме