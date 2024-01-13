На Тайване сегодня проходят голосование на выборах

Выборы в Тайване. Фото: Euronews

На Тайване проходит голосование на выборах сегодня, 13 января. Граждане будут выбирать президента и депутатов в парламент.

Об этом пишет Reuters.

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Выборы на Тайване 13 января

Так, главными конкурентами на выборах является провластная Демократическая прогрессивная партия — она бескомпромиссно выступает за независимость острова и оппозиционная консервативная партия Гоминдан — она предполагает возможность экономического сотрудничества с Китаем.

Кроме того, в избирательной гонке принимает участие и третья политсила — Народная партия.

В настоящее время существует высокая вероятность смены власти на острове и возвращения

После того как в выборах 2016 года победила ДПП, определившее курс на независимость, Китай заморозил все контакты с Тайванем и отказывается от какой-либо политической коммуникации с лидерами острова.

Существует высокая вероятность возвращения власти в Гоминдан, с которым КНР надеется найти понимание, поэтому Китай придает большое значение этим выборам.

По данным Центризбиркома острова, там имеют право голоса около 19,6 млн человек. На острове создано 17 795 избирательных участков, проголосовать можно с 8:00 до 16:00, а тогда уже начнется подсчет голосов.

Отметим, что на Тайване действует президентско-парламентская форма правления, поэтому больше внимания уделяется выборам президента, который сформирует будущее правительство.

Самая упорная борьба на пост главы государства ведется между кандидатом от ГЧП и нынешним вице-президентом Лай Чинте и выдвиженцем Гоминдана Хоу Юи.

По последним соцопросам, Лай имеет наибольшую поддержку избирателей, а Хоу является вторым в списке.

Напомним, что результаты предстоящих 13 января выборов в Тайване вряд ли что-то изменят для Украины. Так или иначе, между нашим государством и регионом есть экономические отношения, там настроены продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь. Впрочем, в случае победы представителя партии Гуминьдан этот процесс может затормозиться.

Также мы писали, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинте объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.