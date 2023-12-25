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Парламентські вибори в Сербії — народ мітингує проти результатів

25 грудня 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Парламентські вибори в Сербії — народ мітингує проти результатів
Мітинги у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Пізно ввечері 24 грудня у Белграді (Сербія) люди знову вийшли на акцію протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники мітингу намагалися прорватися в будівлю мерії, заарештовано понад 30 людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

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Протести у Сербії

Як відомо, вчора ввечері перед мерією Белграда зібралися тисячі людей на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії. На думку, протестувальників вони відбулись з численними порушеннями і результати не зовсім правдиві. 

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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Під час демонстрації серби вигукували "злодії!", "злодії!", а також принесли з собою прапори Сербії та ЄС. Вони намагалися прорватися в будівлю мерії у Белграді, однак поліція не дала їм цього зробити. До мітингувальників застосували сльозогінний газ та розігнали їх.

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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Акція протесту у Белграді. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Після цього поліцейські витіснили демонстрантів із центру Белграда і взяли під охорону ключові державні та міські установи, було затримано понад 30 протестувальників.

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Поліція розгонить мітингувальників. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що заарештовано 35 учасників протесту, і сказав, що всі арештовані будуть притягнуті до відповідальності. Він також повідомив, що двоє поліцейських отримали важкі поранення, а кілька — легких. Він звинуватив опозицію в насильницькому захопленні державних установ.

Проте демонстранти також звинувачують уряд у насильстві під час розгону протестів громадян з вимогою скасувати вибори.

"Вони не допускали міських радників і народних депутатів до міських зборів, вони посилали своїх хуліганів створювати інциденти, так що врешті-решт Вучич направив спецпідрозділи проти громадян, які протестували через вкрадені вибори, які використовували жорстоку силу", — йдеться в заяві коаліції.

Що вимагають мітингувальники

Як відомо, мітингувальники обурюються, адже вважають, що Сербська прогресивна партія, яка оголосила про перемогу на всіх рівнях, включаючи столицю Белград, перемогла шляхом крадіжки виборів.

Опозиційний кандидат у мери Володимир Обрадович розповів ЗМІ, що поліція не дозволила їм потрапити на "робочі місця".

"Одна цивільна установа міста була захоплена поліцією. Ми маємо право туди увійти як представники опозиції", — сказав він. 

За його словами, представники опозиції вимагають від уряду Сербії призначити переговорну групу для подолання виборчої кризи. 

Нагадаємо, 18 грудня Сербська прогресивна партія (SNS) під керівництвом президента Олександра Вучича перемагає на дострокових парламентських виборах. Сам лідер Сербії висловив своє задоволення результатами виборів, назвавши їх абсолютною перемогою. 

Того ж дня мітингарі вийшли на протест із вимогою скасувати результати парламентських виборів. Вони вважають, шо партія Вучича перемогла не чесно. 

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