Парламентские выборы в Сербии – народ митингует против результатов

Митинги в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Поздним вечером 24 декабря в Белграде (Сербия) люди снова вышли на акцию протеста против результатов парламентских выборов. Митингующие пытались прорваться в здание мэрии, арестовано более 30 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как известно, вчера вечером перед мэрией Белграда собрались тысячи человек по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии. По мнению протестующих, они произошли с многочисленными нарушениями и результаты не совсем правдивы.

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Во время демонстрации сербы выкрикивали "воры!", "воры!", а также принесли с собой флаги Сербии и ЕС. Они пытались прорваться в здание мэрии в Белграде, однако полиция не дала им этого сделать. К митингующим применили слезоточивый газ и разогнали их.

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Акция протеста в Белграде. Фото: REUTERS/Marko Djurica

После этого полицейские вытеснили демонстрантов из центра Белграда и взяли под охрану ключевые государственные и городские учреждения, были задержаны более 30 протестующих.

Полиция разгоняет митингующих. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что арестованы 35 протестующих, и сказал, что все арестованные будут привлечены к ответственности. Он также сообщил, что двое полицейских получили тяжелые ранения, несколько — легкие. Он обвинил оппозицию в насильственном захвате государственных учреждений.

Однако демонстранты также обвиняют правительство в насилии при разгоне протестов граждан с требованием отменить выборы.

"Они не допускали городских советников и народных депутатов в городское собрание, они посылали своих хулиганов создавать инциденты, так что в конце концов Вучич направил спецподразделения против граждан, протестовавших из-за украденных выборов, использовавших жестокую силу", — говорится в заявлении коалиции.

Что требуют митингующие

Как известно, митингующие возмущаются, ведь считают, что Сербская прогрессивная партия, объявившая о победе на всех уровнях, включая столицу Белград, победила путем кражи выборов.

Оппозиционный кандидат в мэры Владимир Обрадович рассказал СМИ, что полиция не разрешила им попасть на "рабочие места".

"Одно гражданское учреждение города было захвачено полицией. Мы имеем право туда войти как представители оппозиции", — сказал он.

По его словам, представители оппозиции требуют от правительства Сербии назначить переговорную группу по преодолению избирательного кризиса.

Напомним, 18 декабря Сербская прогрессивная партия под руководством президента Александра Вучича побеждает на досрочных парламентских выборах. Сам лидер Сербии выразил удовлетворение результатами выборов, назвав их абсолютной победой.

В тот же день митингующие вышли на протест с требованием отменить результаты парламентских выборов. Они считают, что партия Вучича победила нечестно.