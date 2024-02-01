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РФ привлечет оккупантов к выборам на захваченных территориях

1 февраля 2024 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ привлечет оккупантов к выборам на захваченных территориях
Выборы в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Оккупанты, которые дислоцируются сейчас на временно оккупированных территориях и не вовлечены в боевых действиях будут привлечены на "выборах президента РФ", — говорится в сообщении.

Главной целью Кремля есть попытки "легализовать" свое правление и политику. Для этого в России устраивают "избирательный процесс", чтобы показать 80% поддержки россиянами своего диктатора Владимира Путина.

Однако на временно оккупированных территориях Украины местные проигнорировали "референдум" в 2022 году и "выборы" гауляйтеров в 2023 году. С тех пор особое внимание имитации явки власти РФ уделяют именно ВОТ.

Все российские оккупанты, которые не привлекаются к боевым действиям, но находятся на ВОТ, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы нарастить посещаемость "избирательных участков".

"Призываем жителей ВОТ помочь нам сорвать планы врага и сообщать скопления таких "избирателей" и склады их техники по ссылке. Также сообщать о предателях, которые работают в "избирательных участках", чтобы они не смогли избежать ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава страны Владимир Путин.

Также мы писали, что официальный Кремль отказался от намерения лишить россиян в "недружественных" странах права голоса. Ранее российские власти хотели лишить права голоса россиян за границей.

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