РФ привлечет оккупантов к выборам на захваченных территориях
Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Выборы на временно оккупированных территориях
"Оккупанты, которые дислоцируются сейчас на временно оккупированных территориях и не вовлечены в боевых действиях будут привлечены на "выборах президента РФ", — говорится в сообщении.
Главной целью Кремля есть попытки "легализовать" свое правление и политику. Для этого в России устраивают "избирательный процесс", чтобы показать 80% поддержки россиянами своего диктатора Владимира Путина.
Однако на временно оккупированных территориях Украины местные проигнорировали "референдум" в 2022 году и "выборы" гауляйтеров в 2023 году. С тех пор особое внимание имитации явки власти РФ уделяют именно ВОТ.
Все российские оккупанты, которые не привлекаются к боевым действиям, но находятся на ВОТ, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы нарастить посещаемость "избирательных участков".
"Призываем жителей ВОТ помочь нам сорвать планы врага и сообщать скопления таких "избирателей" и склады их техники по ссылке. Также сообщать о предателях, которые работают в "избирательных участках", чтобы они не смогли избежать ответственности", — говорится в сообщении.
Напомним, российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава страны Владимир Путин.
Также мы писали, что официальный Кремль отказался от намерения лишить россиян в "недружественных" странах права голоса. Ранее российские власти хотели лишить права голоса россиян за границей.
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