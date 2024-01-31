З'явився рейтинг кандидатів в президенти РФ — яка ситуація у Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото ілюстративне: REUTERS/Maxim Shemetov

Російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів в президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний голова країни, Володимир Путін.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Рейтинг кандидатів в президенти РФ

Рейтинг першої четвірки кандидатів в президенти РФ. Джерело: ЦВК РФ

За наявними даними, рейтинг очолює чинний президент Росії. Наразі у Володимира Путіна, який балотується як самовисуванець, рейтинг підтримки складає 51,90%. При цьому, як можна бачити, рейтинг чинного голови Кремля знижується, тоді як у його опонентів, навпаки — підіймається.

Борис Надєждін в етері RTVI. Джерело: росЗМІ

Наступним йде ексдепутат Держдуми РФ Борис Надєждін з рейтингом 20,37%, якого також називають "єдиним антивоєнним кандидатом у президенти". Наразі відомо, що його кандидатуру активно підтримує ліберальний російський опозиціонер Максим Кац.

Микола Харитонов та лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Джерело: росЗМІ

На третьому місці — депутат Держдуми від партії КПРФ Микола Харитонов з рейтингом 6,32%. Про нього відомо, що він у передвиборчій програмі пообіцяв розвивати тісні економічні зв'язки з Китаєм та Північною Кореєю, і нібито вже запросив розмову з Кім Чен Ином. В Пекіні у зустрічі з Сі Цзіньпінем йому відмовили. Відзначимо, що попередній кандидат від КПРФ Павло Грудінін виступав проти зближення з КНДР.

Владислав Даванков. Джерело: росЗМІ

Останнім же у списку представлено депутата Держдуми від партії "Нові люди" Владислава Даванкова, який отримав 3,91% голосів. Як повідомляється, Даванков — наймолодший серед учасників політичних перегонів, бо йому 39 років. Про нього відомо лише те, що він до участі у виборах балотувався на посаду мера Москви, але програв конкуренцію Сергію Собяніну.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Володимир Путін збирав підписи виборців за допомогою виплати грошей та залякування. Тоді як один з його провідних опонентів, Борис Надєждін, не проводив таких дій.

Також стало відомо, що черговий кандидат від російської партії "Російський загальнонародний союз Сергій Бабурін, заявив, що зібрав 110 тисяч підписів на свою підтримку.