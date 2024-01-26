Росіяни з "недружніх країн" зможуть проголосувати на виборах президента РФ

Росіянка голосує на виборах. Фото ілюстративне: росЗМІ

Офіційний Кремль відмовився від наміру позбавити росіян у "недружніх" країнах права голосу. Раніше російська влада хотіла позбавити права голосу росіян за кордоном.

Про це повідомила офіційний представник МЗС держави агресора Марія Захарова.

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Росіяни за кордоном матимуть право голосу

Росіяни у "недружніх країнах" матимуть змогу проголосувати на виборах президента Росії. Раніше росЗМІ поширювали інформацію, що влада РФ розглядає можливість не відкривати дільниці для голосування в таких країнах.

"Виборчі дільниці будуть відкриті в усіх країнах, в яких є дипломатичні представництва та консульські установи нашої країни, у тому числі і в "недружніх"", — сказала Захарова.

При цьому вона уточнила, що влада розраховує відкрити за кордоном близько 300 дільниць.

Варто нагадати, що на минулих виборах президента за кордоном працювало 394 виборчі дільниці. У ЦВК вважають, що в умовах скорочення числа виборчих дільниць однією з основних проблем буде забезпечення безпеки на територіях, які прилягають до російських диппредставництв.

Проблема з безпекою

Саме проблемами із забезпеченням безпеки пояснювалась можливість скасування голосування в російських диппредставництвах у "недружніх" країнах.

Варто зазначити, що влада порушить два федеральні закони та Конституцію, відмовивши росіянам за кордоном голосувати на виборах президента.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін збирав підписи виборців за допомогою виплати грошей та залякування. Тоді як один з його провідних опонентів, Борис Надєждін, не проводив таких дій.

Нагадаємо, що раніше суперник Путіна на президентських виборах заявив, що зібрав 110 тисяч підписів на свою підтримку. Сергій Бабурін є кандидатом від партії "Російський загальнонародний союз".