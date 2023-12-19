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Росія хоче дозволити голосувати за Путіна людям з українським паспортом

19 грудня 2023 13:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія хоче дозволити голосувати за Путіна людям з українським паспортом
Чоловік несе бюлетень до скриньки. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Під час проведення президентських виборів на окупованих територіях влада Росії хоче запровадити можливість голосувати навіть з українським паспортом. Йдеться про документи українців, які були видані до 30 вересня 2022 року.

Про це повідомляє російське видання Известия.

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Дозвіл на голосування з українським паспортом

У виборчій комісії тимчасово окупованої частини Херсона розглядається рішення про дозвіл голосувати з українським паспортом. Таким чином, РФ хоче залучити якомога більше людей прийти на вибори, що плануються з 15 по 17 березня 2024 року. Наразі триває лише обговорення такого рішення і остаточно воно не ухвалене.

До цього ЦВК Росії надало право виборчим комісіям самостійно складати та затверджувати перелік документів, які потрібні для голосування.

"У нас поки що такої постанови немає, але вона опрацьовується. Звичайно, ми розглядаємо включення до цього переліку документів, що засвідчують особу, виданих уповноваженим органом України до 30 вересня 2022 року", — вказала так звана голова виборчої комісії Херсонської області Марина Захарова.

У вересні цього року влада РФ провела голосування подібним чином під час незаконного "Єдиного дня голосування".

За даними російських видань, понад 2,2 млн жителів окупаційних земель, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей отримали російські документи з жовтня 2022 року.

Нагадаємо, російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.

Додамо, в Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.

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