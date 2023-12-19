Россия хочет разрешить голосовать за Путина людям с украинским паспортом

Мужчина несет бюллетень в ящик. Иллюстративное фото: REUTERS

Во время проведения президентских выборов на оккупированных территориях власти России хотят ввести возможность голосовать даже с украинским паспортом. Речь идет о документах украинцев, изданных до 30 сентября 2022 года.

Об этом сообщает российское издание "Известия".

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Разрешение на голосование с украинским паспортом

В избирательной комиссии временно оккупированной части Херсона рассматривается решение о разрешении голосовать с украинским паспортом. Таким образом, РФ хочет привлечь как можно больше людей прийти на планируемые с 15 по 17 марта 2024 года выборы. В настоящее время идет только обсуждение такого решения и окончательно оно не принято.

До этого ЦИК России предоставил право избирательным комиссиям самостоятельно составлять и утверждать перечень документов, необходимых для голосования.

"У нас пока такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года", — указала так называемая председатель избирательной Комиссии Херсонской области Марина Захарова.

В сентябре этого года власти РФ провели голосование подобным образом во время незаконного "Единого дня голосования".

По данным российских изданий, более 2,2 млн жителей оккупационных земель, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей получили российские документы с октября 2022 года.

Напомним, российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

Добавим, в России разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины голосовать на "президентских выборах" без паспорта. ЦИК РФ соответствующее положение уже зарегистрировал.