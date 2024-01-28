Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Россияне пытаются дискредитировать выборы в США, — ISW arrow

Россияне пытаются дискредитировать выборы в США, — ISW

28 января 2024 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне пытаются дискредитировать выборы в США, — ISW
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне пытаются дискредитировать выборы в Соединенных Штатах Америки. Для этого враг развернул информационную кампанию.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Выборы в США

Москва пытается манипулировать внутриполитическими событиями в США через информационную кампанию для того, чтобы посеять внутреннюю нестабильность и помешать политическим дебатам по дальнейшей военной помощи Украине.

Аналитики рассказали, что государственные СМИ РФ и российские блогеры продолжали наполнять информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США. В ISW считают, что это часть целенаправленной российской информационной кампании.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа на выборах, которые состоятся в ноябре в этом году. Отмечается, что ухудшение отношений между Евросоюзом и Трампом может отразиться на рейтинге Шольца.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа лидера республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года будет означать непредсказуемость для Канады. Лидер страны добавил, что правительство Канады возобновит усилия по продвижению интересов государства в США.

Джо Байден
россия
США
выборы
россияне
Украина
ISW

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме