Россияне пытаются дискредитировать выборы в США, — ISW

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Россияне пытаются дискредитировать выборы в Соединенных Штатах Америки. Для этого враг развернул информационную кампанию.

Об этом сообщает ISW.

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Москва пытается манипулировать внутриполитическими событиями в США через информационную кампанию для того, чтобы посеять внутреннюю нестабильность и помешать политическим дебатам по дальнейшей военной помощи Украине.

Аналитики рассказали, что государственные СМИ РФ и российские блогеры продолжали наполнять информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США. В ISW считают, что это часть целенаправленной российской информационной кампании.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа на выборах, которые состоятся в ноябре в этом году. Отмечается, что ухудшение отношений между Евросоюзом и Трампом может отразиться на рейтинге Шольца.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа лидера республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года будет означать непредсказуемость для Канады. Лидер страны добавил, что правительство Канады возобновит усилия по продвижению интересов государства в США.