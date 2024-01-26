Россияне из "недружественных стран" смогут проголосовать на выборах президента РФ
Официальный Кремль отказался от намерения лишить россиян в "недружественных" странах права голоса. Ранее российские власти хотели лишить права голоса россиян за границей.
Об этом сообщила официальный представитель МИД государства агрессора Мария Захарова.
Россияне за границей будут иметь право голоса
Россияне в "недружественных странах" смогут проголосовать на выборах президента России. Ранее РосСМИ распространяли информацию, что власти РФ рассматривают возможность не открывать участки для голосования в таких странах.
"Избирательные участки будут открыты во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в "недружественных"", — сказала Захарова.
При этом она уточнила, что власти рассчитывают открыть за границей около 300 участков.
Стоит напомнить, что на прошлых выборах президента за границей работало 394 избирательных участка. В ЦИКе считают, что в условиях сокращения числа избирательных участков одной из основных проблем будет обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к российским диппредставительствам.
Проблема с безопасностью
Именно проблемами обеспечения безопасности объяснялась возможность отмены голосования в российских диппредставительствах в "недружественных" странах.
Стоит отметить, что власти нарушат два федеральных закона и Конституцию, отказав россиянам за границей голосовать на выборах президента.
Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.
Напомним, что ранее соперник Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".
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