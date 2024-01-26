Россиянка голосует на выборах. Фото иллюстративное: росСМИ

Официальный Кремль отказался от намерения лишить россиян в "недружественных" странах права голоса. Ранее российские власти хотели лишить права голоса россиян за границей.

Об этом сообщила официальный представитель МИД государства агрессора Мария Захарова.

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Россияне за границей будут иметь право голоса

Россияне в "недружественных странах" смогут проголосовать на выборах президента России. Ранее РосСМИ распространяли информацию, что власти РФ рассматривают возможность не открывать участки для голосования в таких странах.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в "недружественных"", — сказала Захарова.

При этом она уточнила, что власти рассчитывают открыть за границей около 300 участков.

Стоит напомнить, что на прошлых выборах президента за границей работало 394 избирательных участка. В ЦИКе считают, что в условиях сокращения числа избирательных участков одной из основных проблем будет обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к российским диппредставительствам.

Проблема с безопасностью

Именно проблемами обеспечения безопасности объяснялась возможность отмены голосования в российских диппредставительствах в "недружественных" странах.

Стоит отметить, что власти нарушат два федеральных закона и Конституцию, отказав россиянам за границей голосовать на выборах президента.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.

Напомним, что ранее соперник Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".