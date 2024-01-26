Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Россияне из "недружественных стран" смогут проголосовать на выборах президента РФ arrow

Россияне из "недружественных стран" смогут проголосовать на выборах президента РФ

26 января 2024 18:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне из "недружественных стран" смогут проголосовать на выборах президента РФ
Россиянка голосует на выборах. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Официальный Кремль отказался от намерения лишить россиян в "недружественных" странах права голоса. Ранее российские власти хотели лишить права голоса россиян за границей.

Об этом сообщила официальный представитель МИД государства агрессора Мария Захарова.

Читайте также:

Россияне за границей будут иметь право голоса

Россияне в "недружественных странах" смогут проголосовать на выборах президента России. Ранее РосСМИ распространяли информацию, что власти РФ рассматривают возможность не открывать участки для голосования в таких странах.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в "недружественных"", — сказала Захарова.

При этом она уточнила, что власти рассчитывают открыть за границей около 300 участков.

Стоит напомнить, что на прошлых выборах президента за границей работало 394 избирательных участка. В ЦИКе считают, что в условиях сокращения числа избирательных участков одной из основных проблем будет обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к российским диппредставительствам.

Проблема с безопасностью

Именно проблемами обеспечения безопасности объяснялась возможность отмены голосования в российских диппредставительствах в "недружественных" странах.

Стоит отметить, что власти нарушат два федеральных закона и Конституцию, отказав россиянам за границей голосовать на выборах президента.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.

Напомним, что ранее соперник Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".

владимир путин
выборы
Европа
президент
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме