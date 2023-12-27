Російська фрік-блогерка хоче позмагатися з Путіним — вона збирається йти в президенти

Блогерка Рада Руських у російській ЦВК. Фото: росЗМІ

Російська фрік-блогерка Рада Руських сьогодні подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Руських в Держдумі. Джерело: соцмережі

Відзначимо, що Рада Руських — російська б'юті-блогерка родом з Єкатеринбурга, візажистка, власниця б'юті-студії "Золоте яблуко". Відома своєю любов'ю до езотерики та магії. За інформацією росЗМІ, вона вдавалася до пластичних операцій — робила губи, овал обличчя, вилиці, брови.

Рада Руських. Джерело: соцмережі

У виборчій заяві фрік-блогерка позиціює себе екоактивісткою та зоозахисницею. Про наміри брати участь у виборах вона оголосила в соцмережах 12 грудня, та змогла навіть зібрати понад 500 підписів для самовисування.

Один з документів Руських до ЦВК РФ. Джерело: соцмережі

"Багато років я займаюся активною громадянською ініціативою: я маю досить багато меценатських починань — і в зоозахисті, і в екоповістці. Щоразу, коли я роблю якусь громадянську ініціативу, то стикаюся з дуже великим пластом складнощів: вся ця бюрократія, протидія структур — вони такі непластичні, дуже повільні, суперечливі, непричесані", — пояснювала росблогерка.

Президентські вибори в Росії

Додамо, що вибори президента Росії пройдуть протягом 15-17 березня 2024 року. Серед кандидатів вже знаходяться чинний президент країни Володимир Путін (балотується як самовисуванець), лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький, перший заступник голови партії "Нові люди" Владислав Даванков та депутат від КПРФ Микола Харитонов.

Нагадаємо, що раніше ЦВК заборонило брати участь у виборах екстележурналістці Катерині Дунцовій, яка боїться називати "СВО" війною. Водночас російська ЦВК вирішила надати право українцям, які відмовилися від російських паспортів, проголосувати на виборах, аби підвищити явку та приховати недоліки примусової паспортизації.