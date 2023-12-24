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Дунцовій заборонили балотуватися на президента РФ

24 грудня 2023 10:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дунцовій заборонили балотуватися на президента РФ
Колишня російська журналістка Катерина Дунцова. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії дискваліфікували ексжурналістку Катерину Дунцову на наступних президентських виборах. Їй не дозволили балотуватися проти диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

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Дискваліфікація Дунцової

Члени Центральної виборчої комісії одноголосно проголосували за відхилення її кандидатури, посилаючись на "численні порушення" в документах, які вона подала на підтримку своєї кандидатури.

Критики Путіна заявили, що це рішення свідчить про те, що нікому зі справді опозиційних поглядів не буде дозволено протистояти йому на перших президентських виборах з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони вважають це фальшивим процесом з єдиним можливим результатом.

У Кремлі впевнені, що Путін переможе, оскільки він нібито користується підтримкою в суспільстві, а його рейтинг за даними соціологічних опитувань становить близько 80%.

Дунцова заявила, що оскаржить це рішення у Верховному суді, назвавши його необґрунтованим і недемократичним.

"Цим політичним рішенням нас позбавляють можливості мати власного представника і висловлювати погляди, які відрізняються від офіційного агресивного дискурсу", — сказала вона.

Російські ЗМІ повідомили, що опозиційний політик Борис Надєждін був висунутий кандидатом на президента РФ правоцентристською партією "Громадянська ініціатива". За їхніми даними, він планує зареєструватися у виборчій комісії 25 грудня.

Голова виборчої комісії Елла Памфілова висловила Дунцовій втішні слова після того, як їй відмовили. Вона заявила, що в ексжурналістки ще все попереду.

Нагадаємо, колишня тележурналістка Катерина Дунцова подала заявку на участь у виборах проти Володимира Путіна. Вона називає себе "антивоєнним" кандидатом, але боїться назвати так звану "СВО" війною.

Також ми писали, що в Росії для проведення електронного голосування обрали регіони, де на минулих президентських виборах була найнижча явка. На жодній з дільниць, де у президента Росії Володимира Путіна був високий рейтинг, дистанційно проголосувати не дозволять.

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