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Российская фрик-блогер хочет посоревноваться с Путиным — она собирается идти в президенты

27 декабря 2023 20:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российская фрик-блогер хочет посоревноваться с Путиным — она собирается идти в президенты
Блогер Рада Русских в российском ЦИК. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская фрик-блогер Рада Русских сегодня подал документы в российский ЦИК для участия в президентских выборах весной следующего года. Она выступает как самовыдвиженка.

Об этом сообщают росСМИ.

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Кто такая Рада Русских

Российская фрик-блогерша хочет посоревноваться с Путиным — она собирается идти в президенты
Русских в Госдуме. Источник: соцсети

Отметим, что Рада Русских — российская бьюти-блогер родом из Екатеринбурга, визажистка, владелица бьюти-студии "Золотое яблоко". Известна своей любовью к эзотерике и магии. По информации росСМИ, она прибегала к пластическим операциям — делала губы, овал лица, скулы и брови.

Российская фрик-блогерша хочет посоревноваться с Путиным — она собирается идти в президенты
Совет русских. Источник: соцсети

В избирательном заявлении фрик-блогер позиционирует себя экоактивисткой и зоозащитницей. О намерениях участвовать в выборах она объявила в соцсетях 12 декабря и смогла даже собрать более 500 подписей для самовыдвижения.

Российская фрик-блогерша хочет посоревноваться с Путиным — она собирается идти в президенты
Один из документов Русских в ЦИК РФ. Источник: соцсети

"Много лет я занимаюсь активной гражданской инициативой: у меня достаточно много меценатских начинаний — и в зоозащите, и в экоповестке. Каждый раз, когда я делаю какую-то гражданскую инициативу, то сталкиваюсь с очень большим пластом сложностей: вся эта бюрократия, противодействие структур — они такие непластичные, очень медленные, противоречивые, непричесанные", — объясняла росблогер.

Президентские выборы в России

Отметим, что выборы президента России пройдут в течение 15-17 марта 2024 года. Среди кандидатов уже находятся действующий президент страны Владимир Путин (баллотируется как самовыдвиженец), лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель главы партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат от КПРФ Николай Харитонов.

Напомним, ранее ЦИК запретил участвовать в выборах экс-тележурналистке Екатерине Дунцовой, которая боится называть "СВО" войной. В то же время, российский ЦИК решил предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах, чтобы повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.

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