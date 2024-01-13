США отправили Китаю сообщение о невозможности вторжения в Тайвань, — конгрессмен Джо Уилсон

Конгрессмен Джо Уилсон. Фото: Reuters

Республиканцы хотят иметь закон, который защитит границу США, Украины и Израиля и который будет предотвращать любое вторжение на Тайвань. Украинцы должны знать, что большинство двух политических партий поддерживает их и все задержки, которые сейчас есть — это внутрення политика.

Об этом сообщил конгрессмен Джо Уилсон.

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Вторжение на Тайвань невозможно

Джо Уилсон указал, что США защищают свою границу, поскольку в США прибывает около семь миллионов человек, и американцы фактически не знают, кто они такие. При этом, конгрессмен уточнил, что существует риск, и цель США — обеспечить безопасность, а также поддержать Украину в ее стремлении к победе и предотвращать будущие вмешательства или агрессии.

"Это критически важно с точки зрения безопасности американских границ прислать месседж коммунистической партии Китая, что вторжение в Тайвань невозможно. Мы должны уважать границы каждого", — говорит он.

Помощь Украине от США

Кроме того, конгрессмен отметил, что предполагается, что голосование по пакету помощи Украине состоится в ближайшее время. Он также упомянул, что ведется активная работа по внесению изменений в законодательство для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

"Диктаторский режим в Москве должен платить, чтобы поддерживать Украину и отстроить, потому что мы знаем, что Украина как самая большая страна Европы когда-то станет самой богатой страной Европы. У меня есть очень большие убеждения", — добавил конгрессмен Джо Уилсон.

Напомним, что результаты предстоящих выборов в Тайване вряд ли существенно изменят или повлияют на отношения с Китаем. Независимо от того, кто станет победителем, сохранить статус-кво региона — это наиболее приемлемое развитие сценария для США и КНР.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.