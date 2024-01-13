США надіслали Китаю повідомлення про неможливість вторгнення до Тайваню, — конгресмен Джо Вілсон

Конгресмен Джо Вілсон. Фото: Reuters

Республіканці хочуть мати закон, який захистить кордон США, України та Ізраїлю і який запобігатиме будь-якому вторгненню на Тайвань. Українці мають знати, що більшість двох політичних партій підтримують їх і всі затримки, які зараз є, — це внутрішня політика.

Про це повідомив конгресмен Джо Вілсон.

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Вторгнення на Тайвань неможливе

Джо Вілсон зазначив, що США захищають свій кордон, оскільки до США прибуває близько семи мільйонів людей, і американці фактично не знають, хто вони такі. При цьому конгресмен уточнив, що існує ризик, і мета США — забезпечити безпеку, а також підтримати Україну в її прагненні до перемоги та запобігати майбутнім втручанням або агресії.

"Це критично важливо з погляду безпеки американських кордонів надіслати меседж комуністичної партії Китаю, що вторгнення до Тайваню неможливе. Ми повинні поважати кордони кожного", — говорить він.

Допомога Україні від США

Крім того, конгресмен зазначив, що передбачається, що голосування щодо пакета допомоги Україні відбудеться найближчим часом. Він також згадав, що ведеться активна робота щодо внесення змін до законодавства для конфіскації заморожених російських активів на користь України.

"Диктаторський режим у Москві має платити, щоб підтримувати Україну і відбудувати, бо ми знаємо, що Україна як найбільша країна Європи колись стане найбагатшою країною Європи. У мене є дуже великі переконання", — додав конгресмен Джо Вілсон.

Нагадаємо, що результати майбутніх виборів у Тайвані навряд чи суттєво змінять, чи вплинуть на відносини з Китаєм. Незалежно від того, хто стане переможцем, зберегти статус-кво регіону — це найприйнятніший розвиток сценарію для США та КНР.

Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.