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США призвали власти Китая не дестабилизировать выборы в Тайване

11 января 2024 09:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США призвали власти Китая не дестабилизировать выборы в Тайване
Сторонники кандидата в президенты Тайваня Хоу Ю-и. Фото: REUTERS/Ann Wang/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки призвали Китай не вмешиваться в предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване. Они состоятся 13 января.

Об этом сообщает Reuters.

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Высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байден подчеркнул, что США не намерены вмешиваться в избирательный процесс на острове.

"Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния в выборы на Тайване. Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется неизменной, и наши прочные неофициальные отношения также будут продолжаться", — подчеркнул он.

К тому же чиновник призвал власти Китая не обострять и не дестабилизировать ситуацию на Тайване.

"Отмечу, что выборы являются частью нормального, рутинного, демократического процесса. Пекин будет провокатором, если решит ответить дополнительным военным давлением или принуждением", — заявил представитель администрации Байдена.

Reuters пишет, что Вашингтон хочет отправить неофициальную делегацию в Тайвань после выборов для проведения прямых переговоров.

Напомним, этот год начнется для Тайваня с выборов президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Правящая партия Тайваня выступает за независимость и развитие национальной идентичности, однако Пекин категорически против этого. Разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Также мы писали, что на Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Циндэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

США
Китай
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Тайвань
президент

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