США закликали владу Китаю не дестабілізувати вибори в Тайвані

Прихильники кандидата в президенти Тайваню Хоу Ю-і. Фото: REUTERS/Ann Wang/File Photo

Сполучені Штати Америки закликали Китай не втручатися в майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані. Вони відбудуться 13 січня.

Про це повідомляє Reuters.

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Вибори на Тайвані

Високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена наголосив, що США не мають наміру втручатися у виборчий процес на острові.

"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу у вибори на Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", — наголосив він.

До того ж чиновник закликав владу Китаю не загострювати та не дестабілізувати ситуацію на Тайвані.

"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", — заявив представник адміністрації Байдена.

Reuters пише, що Вашингтон хоче відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів.

Нагадаємо, цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Правляча партія Тайваню виступає за незалежність і розвиток національної ідентичності, однак Пекін категорично проти цього. Розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.

Також ми писали, що на Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Цінде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.