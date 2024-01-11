США закликали владу Китаю не дестабілізувати вибори в Тайвані
Сполучені Штати Америки закликали Китай не втручатися в майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані. Вони відбудуться 13 січня.
Про це повідомляє Reuters.
Вибори на Тайвані
Високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена наголосив, що США не мають наміру втручатися у виборчий процес на острові.
"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу у вибори на Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", — наголосив він.
До того ж чиновник закликав владу Китаю не загострювати та не дестабілізувати ситуацію на Тайвані.
"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", — заявив представник адміністрації Байдена.
Reuters пише, що Вашингтон хоче відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів.
Нагадаємо, цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Правляча партія Тайваню виступає за незалежність і розвиток національної ідентичності, однак Пекін категорично проти цього. Розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.
Також ми писали, що на Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Цінде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.
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