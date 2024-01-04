Трамп оспаривает решение суда о запрете на участие в выборах еще в одном штате

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне подал апелляцию в американский Верховный суд. Он требует изменить решение о запрете участия в выборах в штате Колорадо.

Об этом сообщает Associated Press.

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Стало известно, что Трамп подал апелляцию на решение Верховного суда штата Колорадо по поводу запрета на участие в выборах. Суд такое решение принял в декабре прошлого года. Его приняли с небольшим перевесом голосов. Это стало первым случаем, когда глава из 14-й поправки была использована для того, чтобы наложить запрет кандидату в президенты участвовать в выборах.

Согласно решению суда, причастность к атаке на Капитолий в 2021 году дисквалифицирует его. Сам кандидат просит изменить решение суда, потому что оно, якобы, принято без учета его аргументов.

По данным издания, апелляция была подана сразу после того, как юристы Трампа оспорили решение госсекретаря штата Мэн от демократов Шенны Беллоуз. Оно предполагало, что Трамп не имеет права участвовать в выборах в этом штате из-за своей причастности к атаке на Капитолий. По состоянию на сегодняшний день решения Верховного суда Колорадо и госсекретаря штата Мэн приостановлены на момент рассмотрения апелляций.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию к госсекретарю штата Мэн от Демократической партии. Последний лишил его возможности участвовать в выборах из-за его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Добавим, этим летом Дональда Трампа обвинили в нескольких уголовных делах. Из-за этого создалось впечатление, что большую часть предвыборной кампании бывший президент США проведет в зале суда. Впрочем, все оказалось не так-то просто — Верховному суду не удается эффективно вести дела против экс-президента.