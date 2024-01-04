Трамп оскаржує рішення суду про заборону на участь у виборах у ще одному штаті

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп напередодні подав апеляцію до американського Верховного суду. Він вимагає змінити рішення про заборону участі у виборах у штаті Колорадо.

Про це повідомляє Associated Press.

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Стало відомо, що Трамп подав апеляцію на рішення Верховного суду штату Колорадо щодо заборони на участь у виборах. Суд таке рішення ухвалив у грудні минулого року. Його прийняли з невеликою перевагою голосів. Це стало першим випадком, коли розділ з 14-ї поправки був використаний для того, щоб накласти заборону кандидату в президенти брати участь у виборах.

Відповідно до ухвали суду, причетність до атаки на Капітолій у 2021 році дискваліфікує його. Сам кандидат просить змінити рішення суду, бо воно, нібито, прийняте без урахування його аргументів.

За даними видання, апеляція була подана одразу після того, як юристи Трампа оскаржили рішення держсекретаря штату Мен від демократів Шенни Беллоуз. Воно передбачало, що Трамп не має права брати участь у виборах у цьому штаті через свою причетність до атаки на Капітолій. Станом на зараз рішення Верховного суду Колорадо і держсекретаря штату Мен призупинені на момент розгляду апеляцій.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію до держсекретаря штату Мен від Демократичної партії. Останній позбавив його можливості брати участь у виборах через його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Додамо, цього літа Дональда Трампа було звинувачено у кількох кримінальних справах. Через це склалося враження, що більшу частину передвиборчої компанії колишній президент США проведе у залі суду. Втім, все виявилося не так просто — Верховному суду не вдається ефективно вести справи проти експрезидента.