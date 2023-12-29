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Трампу запретили баллотироваться на выборах еще в одном штате

29 декабря 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трампу запретили баллотироваться на выборах еще в одном штате
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Еще один штат США запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты на первичных выборах Республиканской партии. Речь идет о штате Мэн.

Об этом сообщает AP со ссылкой на госсекретаря штата Мэн Шэнни Беллоуз.

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Свое решение государственный секретарь штата объяснила 14 поправкой к конституции США. Она запрещает баллотироваться участникам мятежа, а Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", — подчеркнула Беллоуз.

По ее словам, Трамп периодически призывал сторонников вести себя мирно и слушаться правоохранителей, но это не оправдывает его.

Решение может быть оспорено в суде штата, а затем в Верховном суде. В штабе экс-президента уже подтвердили готовность сделать это.

CNN пишет, что спикер кампании Трампа Стивен Чанг обвинил Беллоуз в том, что она решила вмешаться в президентские выборы.

Напомним, суд штата Колорадо вынес приговор экс-президенту США Дональду Трампу запретить ему участвовать в выборах на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Отмечается, что он не соответствующий кандидат.

Также мы писали, что американский внепартийный сайт, посвященный вопросам национальной безопасности, сообщил, что, по меньшей мере, 16 штатов США против участия Дональда Трампа в выборах президента. В исках утверждается, что ему нельзя занимать этот пост, поскольку он принимал участие в мятеже своими действиями, связанными с бунтом в Капитолии 6 января 2021 года.

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