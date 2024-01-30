В Финляндии кандидаты в президенты спорили, стоит ли отвечать на звонок Путина
В Финляндии экс-премьер Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто спорили о том, будут ли отвечать на звонок Путина. Оба кандидата претендуют на пост президента Финляндии.
Дискуссия состоялась во время эфира телеканала Yle.
Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, будут ли отвечать на звонок Путина
Стало известно, что у Стубба и Хаависта разные взгляды относительно того, стоит ли отвечать на звонок Путина, если он позвонит поздравить с избранием на пост президента.
По словам Стубба, в случае его победы телефон звонил бы очень долго.
"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией", — отметил он.
Его соперник Хаависто заявил, что поднял бы трубку от Путина.
"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", — отметил он.
Однако Хаависто исключил возможность какой-либо политической дискуссии без координации.
Напомним, что 28 января в Финляндии прошли первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться, ведь пробыл в должности в течение двух сроков.
Также мы писали, что в Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах. Во второй тур прошли два кандидата.
Читайте Новини.LIVE!