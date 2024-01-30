В Финляндии кандидаты в президенты спорили, стоит ли отвечать на звонок Путина

Александр Стубб и Пекка Хаависто. Фото: Yle

В Финляндии экс-премьер Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто спорили о том, будут ли отвечать на звонок Путина. Оба кандидата претендуют на пост президента Финляндии.

Дискуссия состоялась во время эфира телеканала Yle.

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Стало известно, что у Стубба и Хаависта разные взгляды относительно того, стоит ли отвечать на звонок Путина, если он позвонит поздравить с избранием на пост президента.

По словам Стубба, в случае его победы телефон звонил бы очень долго.

"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией", — отметил он.

Его соперник Хаависто заявил, что поднял бы трубку от Путина.

"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", — отметил он.

Однако Хаависто исключил возможность какой-либо политической дискуссии без координации.

Напомним, что 28 января в Финляндии прошли первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться, ведь пробыл в должности в течение двух сроков.

Также мы писали, что в Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах. Во второй тур прошли два кандидата.