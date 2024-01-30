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У Фінляндії кандидати в президенти сперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна

30 січня 2024 10:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Фінляндії кандидати в президенти сперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна
Олександр Стубб та Пекка Хаавісто. Фото: Yle
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Фінляндії експрем’єр Олександр Стубб та колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сперечалися про те, чи будуть відповідати на дзвінок Путіна. Обоє кандидатів претендують на посаду президента Фінляндії.

Дискусія відбулася під час ефіру телеканалу Yle.

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Стало відомо, що Стубб та Хаавісто мають різні погляди щодо того, чи варто відповідати на дзвінок Путіна, якщо він зателефонує, аби привітати з обранням на пост президента. 

За словами Стубба, у випадку його перемоги телефон дзвонив би дуже довго.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", — зазначив він.

Натомість його суперник Хаавісто заявив, що підняв би слухавку від Путіна.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання", — зауважив він.

Проте Хаавісто виключив можливість будь-якої політичної дискусії без координації.

Нагадаємо, що 28 січня у Фінляндії пройшли перші президентські вибори після вступу країни до НАТО. Чинний глава держави Саулі Нііністе не може балотуватися, адже пробув на посаді протягом двох термінів.

Також ми писали, що у Фінляндії підрахували голоси на виборах президента. До другого туру пройшли два кандидати. 

володимир путін
вибори
Фінляндія
дзвінки
президент

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