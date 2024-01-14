В Китае резко прокомментировали выборы на Тайване

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool/File Photo

Представитель Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чэнь Биньхуа заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. По его словам, какие бы изменения не произошли на острове, неизменным остается тот факт, что в мире только один Китай, а Тайвань — его часть.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Китая.

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В заявлении говорится, что позиция китайского правительства по поддержанию принципа одного Китая и противодействию сепаратизму "независимости Тайваня", "двух Китаев" и "одного Китая, одного Тайваня" не изменится.

"Преимущественный консенсус международного сообщества по поддержанию принципа одного Китая и давняя и подавляющая приверженность этому принципу не изменится", — подчеркнул Биньхуа.

По его словам, принцип одного Китая является надежной опорой мира и стабильности в Тайваньском проливе.

"Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет придерживаться принципа одного Китая, понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности "независимости Тайваня" и стремится достичь национального воссоединения", — добавил спикер.

Напомним, на выборах президента Тайваня победил кандидат от Демократической Прогрессивной Партии Лай Цинде. Он считается проамериканским и менее удобным вариантом для Северной Кореи.

Также мы писали, что в Европейском союзе отреагировали на прошедшие в Тайване президентские и парламентские выборы 13 января. Там приветствовали это решение, а также всех избирателей, принявших участие в "демократическом волеизъявлении".