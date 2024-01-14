У Китаї різко прокоментували вибори на Тайвані

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool/File Photo

Речник Управління у справах Тайваню Держради КНР Чень Біньхуа заявив, що тайваньське питання є внутрішньою справою Китаю. За його словами, які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань — його частина.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

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У заяві йдеться, що позиція китайського уряду щодо підтримки принципу одного Китаю і протидії сепаратизму "незалежності Тайваню", "двох Китаїв" і "одного Китаю, одного Тайваню" не зміниться.

"Переважний консенсус міжнародного співтовариства щодо підтримки принципу одного Китаю і давня і переважна прихильність до цього принципу не зміниться", — наголосив Біньхуа.

За його словами, принцип одного Китаю є надійною опорою миру та стабільності в Тайванській протоці.

"Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності "незалежності Тайваню" та прагне досягти національного возз’єднання", — додав речник.

Нагадаємо, на виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.

Також ми писали, що в Європейському союзі відреагували на президентські та парламентські вибори, які відбулися у Тайвані, 13 січня. Там привітали це рішення, а також усіх виборців, які взяли участь у "демократичному волевиявленні".