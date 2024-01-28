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В случае победы на выборах США Трамп может начать экономическую атаку на Китай, — WP

28 января 2024 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В случае победы на выборах США Трамп может начать экономическую атаку на Китай, — WP
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ronda Churchill
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Экономическая атака на Китай

Трамп готовится к новой масштабной экономической атаке на Китай, которая может спровоцировать глобальную торговую войну.

Однако он публично поддержал понижение торгового статуса Китая с США. Такой шаг может привести к стремительному росту тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира.

Источники WP говорят, что Трамп говорил с советниками о возможности ввести единый 60% тариф на весь китайский импорт.

По словам аналитиков, любой из этих сценариев приведет к огромным затратам для США и мировых экономик. Они значительно превысят последствия торговых войн в первый президентский срок Трампа.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа на выборах, которые состоятся в ноябре в этом году. Отмечается, что ухудшение отношений между Евросоюзом и Трампом может отразиться на рейтинге Шольца.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа лидера республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года будет означать непредсказуемость для Канады. Лидер страны добавил, что правительство Канады возобновит усилия по продвижению интересов государства в США.

Добавим, экс-президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Америки Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

США
Китай
выборы
экономика
президент

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