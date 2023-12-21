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В России придумали способ, как бороться с низким рейтингом Путина в некоторых регионах

21 декабря 2023 07:55
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
В России придумали способ, как бороться с низким рейтингом Путина в некоторых регионах
Избирательный участок в России. Фото: facebook.com/CIKRussia
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

В России для проведения электронного голосования выбрали регионы, где на прошлых президентских выборах была самая низкая явка. Ни на одном из участков, где у президента России Владимира Путина был высокий рейтинг, дистанционно проголосовать не разрешат.

Информация об этом содержится в списке Центральной избирательной комиссии России.

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Согласно информации списка, для проведения электронного голосования выбрали регионы со средней и низкой явкой. Дистанционно проголосовать невозможно будет ни в одном из 15 регионов, где была самая высокая явка на выборах президента России в 2018 году.

Регионы проведения электронного голосования в РФ. Фото: ЦИК России

По данным ЦИК РФ, поучаствовать в электронном голосовании смогут около 38 млн избирателей.

На прошлых выборах в 20 из 29 регионов количество сторонников Путина было ниже среднего показателя по стране —76,7%.

Как известно, в 2018 году самый низкий результат у Путина был на Алтае. В этом регионе за него отдали свои голоса 64,6% избирателей. В Камчатском крае за него проголосовали 69,4% россиян, в Новосибирской области — 71,1%.

Выборы президента в России

Напомним, российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

В России разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины голосовать на "президентских выборах" без паспорта. ЦИК РФ соответствующее положение уже зарегистрировал.

Как сообщалось ранее, во время проведения президентских выборов на оккупированных территориях власти России хотят ввести возможность голосовать даже с украинским паспортом. Речь идет о документах украинцев, изданных до 30 сентября 2022 года.

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