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Верховный суд США начал слушания по снятию Трампа с праймериз в Колорадо

6 января 2024 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Трампа хотят снят с праймериз в Колорадо
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховный суд США готовится провести слушания по делу о допуске представителя Республиканской партии Дональда Трампа к участию в предварительных выборах в Колорадо. Главный вопрос, который предстоит решить судьям, заключается в том, может ли Трамп участвовать в государственных выборах до праймериз, запланированных на 5 марта.

Об этом сообщает CNN.

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По решению нижестоящего суда имя Трампа временно сохранено в избирательных списках, ожидая вердикта Верховного суда США. Это решение является временной мерой, пока не будет вынесено окончательное решение о его квалификации.

В случае отрицательного решения суда голоса, отданные за него, не будут учтены.

Как отмечает CNN, это дело привлекло внимание всей страны, поскольку может оказать значительное влияние на президентскую гонку 2024 года в США. 

Решение, принятое в Колорадо, имеет важное значение не только для этого штата, но и может повлиять на решения судов в других штатах относительно участия бывшего президента в выборах.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию к госсекретарю штата Мэн от Демократической партии. Последний лишил его возможности участвовать в выборах из-за его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Добавим, этим летом Дональда Трампа обвинили в нескольких уголовных делах. Из-за этого создалось впечатление, что большую часть предвыборной кампании бывший президент США проведет в зале суда. Впрочем, все оказалось не так-то просто — Верховному суду не удается эффективно вести дела против экс-президента.

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