Трампа хочуть знятий з праймеріз у Колорадо

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar

Верховний суд США готується провести слухання у справі про допуск представника Республіканської партії Дональда Трампа до участі у попередніх виборах у Колорадо. Головне питання, яке мають вирішити судді, полягає в тому, чи може Трамп брати участь у державних виборах до праймериз, запланованих на 5 березня.

Про це повідомляє CNN.

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За рішенням суду, ім'я Трампа тимчасово збережено у виборчих списках, чекаючи вердикту Верховного суду США. Це рішення є тимчасовим заходом, доки не буде ухвалено остаточне рішення про його кваліфікацію.

У разі негативного рішення суду голоси, віддані за нього, не будуть враховані.

Як зазначає CNN, ця справа привернула увагу всієї країни, оскільки може вплинути на президентські перегони 2024 року в США.

Рішення, ухвалене в Колорадо, має важливе значення не лише для цього штату, а й може вплинути на рішення судів в інших штатах щодо участі колишнього президента у виборах.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію до держсекретаря штату Мен від Демократичної партії. Останній позбавив його можливості брати участь у виборах через його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Додамо, цього літа Дональда Трампа звинуватили у кількох кримінальних справах. Через це склалося враження, що більшу частину передвиборчої кампанії колишній президент США проведе у залі суду. Втім, все виявилося не так просто — Верховному суду не вдається ефективно вести справи проти екс-президента.