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За какую политическую партию голосовали бы украинцы во время предстоящих выборов, — опрос

22 января 2024 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
За какую политическую партию голосовали бы украинцы во время предстоящих выборов, — опрос
Выборы в Украине. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если бы в Украине провели парламентские выборы в ближайшее время, большинство украинцев отдали свои голоса за партию Валерия Залужного (30,78%). Второе место занял Блок Владимира Зеленского (21,53%).

Об этом свидетельствует опрос ВОО "Передовые Правовые Инициативы".

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За какую политическую партию голосовали бы украинцы на парламентских выборах

У украинцев спросили, какую политическую
партию они проголосовали бы, если бы досрочные парламентские выборы проходили в следующее воскресенье. Среди лидеров оказалась Партия Валерия Залужного (30,78%), на втором месте — Блок Владимира Зеленского (21,53%), а третье место заняла Партия Юрия Бойко (11,43%).

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Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
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Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

В то же время, наблюдается немалый процент граждан, которые не будут участвовать в выборах — 19,88%. Еще 12,36% не определились со своим выбором, а 5,33% просто испортят бюллетень.

"Опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 10 842 респондента в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% — по мобильному телефону приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 1,5%", — заверили исследователи.

Напомним, данные опроса показали, сколько процентов украинцев поддерживают Залужного, Зеленского и депутатов Рады.

Кроме того, в результате опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы" стало известно, сколько украинцев будут голосовать за Зеленского, если он уйдет на второй срок.

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