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За яку політичну партію голосували б українці під час майбутніх виборів, — опитування

22 січня 2024 09:19
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За яку політичну партію голосували б українці під час майбутніх виборів, — опитування
Вибори в Україні. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Якби в Україні провели парламентські вибори найближчим часом, то більшість українців віддали свої голоси за партію Валерія Залужного (30,78%). Друге місце посів Блок Володимира Зеленського (21,53%).

Про це свідчить опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи".

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За яку політичну партію голосували б українці на парламентських виборах

В українців запитали, яку політичну 
партію вони б проголосували, якби дострокові парламентські вибори відбувалися наступної неділі. Серед лідерів опинилась Партія Валерія Залужного (30,78%), на другому місці — Блок Володимира Зеленського (21,53%), а третю сходинку посіла Партія Юрія Бойка (11,43%).

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Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
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Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Водночас спостерігається чималий відсоток громадян, які не будуть брати участь у виборах — 19,88%. Ще 12,36% не визначились зі своїм вибором, а 5,33% просто зіпсують бюлетень. 

"Опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців) 10 842 респонденти, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю "face-to-face" та 50% — телефоном через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ". Похибка репрезентативності не перевищує 1,5%", — запевнили дослідники.

Нагадаємо, дані опитування показали, скільки відсотків українців підтримують Залужного, Зеленського та депутатів Ради.

Крім того, внаслідок опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи" стало відомо, скільки українців голосуватимуть за Зеленського, якщо він піде на другий термін.

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українці
опитування
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народні депутати

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