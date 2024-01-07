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Дипломат радить українцям стежити за виборами не лише у США, а й в Індії та Індонезії

7 січня 2024 08:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибори в США – за якими країнами потрібно стежити
Колишній посол України у США Валерій Чалий. Фото: twitter.com/APUkraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній посол у США Валерій Чалий висловив думку про необхідність пильної уваги українців до виборів не лише у штатах, а й у таких країнах, як Індія та Індонезія. За словами дипломата, у цих країнах спостерігається інтенсивна боротьба за майбутній напрямок розвитку.

Про це Валерій Чалий повідомив в ефірі телемарафону.

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Чалий наголосив на важливості цього року, в якому вибори відбудуться більш ніж у 70 країнах світу, а також у Європейському парламенті, охоплюючи 4,2 мільярда людей, що може призвести до значної геополітичної нестабільності та зміни влади в деяких державах.

"Половина із 76 країн, де будуть вибори, — це не демократичні повною мірою режими, тому в них передбачати зміну влади навіть через вибори навряд чи можна. Це Росія, Пакистан, Руанда, Малі — там змін не буде. А в деяких країнах, на які треба звертати увагу і які є демократіями, триває дуже жорстка конкуренція за модель розвитку. Це насамперед США, Індонезія та Індія", — говорить дипломат.

Чалий звернув увагу на намір прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді зміцнити націоналізм та провідну релігію. Є вірогідність, що вона тиснутиме на опонентів.

Щодо Індонезії, він висловив думку, що цей фактор мало обговорюється в Україні, попри можливий вплив Індонезії на встановлення балансу в Південно-Східній Азії або на підтримку процесів, які цікавлять Китай.

Нагадаємо, що напередодні виборів у Тайвані Китай військово та економічно тисне на острівну країну. Влада Тайваню все фіксує і опублікує аналіз після голосування.

Також ми писали, що президент Сербії Олександр Вучич відхилив заклики про скасування результатів виборів у країні через мітинги опозиції. Він виступив проти міжнародного розслідування можливих порушень парламентських та муніципальних виборів у Сербії.

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