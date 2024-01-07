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Дипломат советует украинцам следить за выборами не только в США, но и в Индии и Индонезии

7 января 2024 08:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Выборы в США - за каким странами нужно следить
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Фото: twitter.com/APUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший посол в США Валерий Чалый выразил мнение о необходимости пристального внимания украинцев к выборам не только в штатах, но и в таких странах, как Индия и Индонезия. По словам дипломата, в этих странах наблюдается интенсивная борьба за будущее направление развития.

Об этом Валерий Чалый сообщил в эфире телемарафона.

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Чалый подчеркнул важность этого года, в котором выборы пройдут более чем в 70 странах мира, а также в Европейском парламенте, охватывая 4,2 миллиарда человек, что может привести к значительной геополитической нестабильности и смене власти в некоторых государствах.

"Половина из 76 стран, где будут выборы, — это не демократические в полной мере режимы, поэтому в них предусматривать смену власти даже из-за выборов вряд ли можно. Это Россия, Пакистан, Руанда, Мали — там перемен не будет. А в некоторых странах, на которые нужно обращать внимание и демократии, идет очень жесткая конкуренция за модель развития. Это, прежде всего, США, Индонезия и Индия", — говорит дипломат. 

Чалый обратил внимание на намерение премьер-министра Индии Нарендры Моди укрепить национализм и ведущую религию. Есть вероятность, что она будет оказывать давление на оппонентов.

Относительно Индонезии он выразил мнение, что этот фактор мало обсуждается в Украине, несмотря на возможное влияние Индонезии на установление баланса в Юго-Восточной Азии или на поддержку процессов, интересующих Китай.

Напомним, что накануне выборов в Тайване Китай оказывает военное и экономическое давление на островную страну. Власти Тайваня все фиксируют и опубликуют анализ после голосования.

Также мы писали, что президент Сербии Александар Вучич отклонил призывы об отмене результатов выборов в стране из-за митингов оппозиции. Он выступил против международного расследования вероятных нарушений парламентских и муниципальных выборов в Сербии.

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