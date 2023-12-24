Дунцовой запретили баллотироваться в президенты РФ

Бывшая российская журналистка Екатерина Дунцова. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

В России дисквалифицировали экс-журналистку Екатерину Дунцову на следующих президентских выборах. Ей не разрешили баллотироваться против диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

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Дисквалификация Дунцовой

Члены Центральной избирательной комиссии единогласно проголосовали за отклонение ее кандидатуры, ссылаясь на многочисленные нарушения в документах, которые она подала в поддержку своей кандидатуры.

Критики Путина заявили, что это решение свидетельствует о том, что никому из оппозиционных взглядов не будет позволено противостоять ему на первых президентских выборах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они считают это ложным процессом с единственно возможным результатом.

В Кремле уверены, что Путин победит, поскольку он якобы пользуется поддержкой в обществе, а его рейтинг по данным социологических опросов составляет около 80%.

Дунцова заявила, что обжалует это решение в Верховном суде, назвав его необоснованным и недемократическим.

"Этим политическим решением нас лишают возможности иметь собственного представителя и выражать взгляды, которые отличаются от официального агрессивного дискурса", — сказала она.

Российские СМИ сообщили, что оппозиционный политик Борис Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты РФ правоцентристской партией "Гражданская инициатива". По их данным, он намерен зарегистрироваться в избирательной комиссии 25 декабря.

Глава избирательной комиссии Элла Памфилова выразила Дунцовой утешительные слова после того, как ей отказали. Она заявила, что у экс-журналистки еще все впереди.

Напомним, бывшая тележурналистка Екатерина Дунцова подала заявку на участие в выборах против Владимира Путина. Она называет себя "антивоенным" кандидатом, но боится назвать так называемую "СВО" войной.

Также мы писали, что в России для проведения электронного голосования избрали регионы, где на прошлых президентских выборах была самая низкая явка. Ни на одном из участков, где у президента России Владимира Путина был высокий рейтинг, дистанционно проголосовать не разрешат.