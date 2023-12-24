Дунцовой запретили баллотироваться в президенты РФ
В России дисквалифицировали экс-журналистку Екатерину Дунцову на следующих президентских выборах. Ей не разрешили баллотироваться против диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Reuters.
Дисквалификация Дунцовой
Члены Центральной избирательной комиссии единогласно проголосовали за отклонение ее кандидатуры, ссылаясь на многочисленные нарушения в документах, которые она подала в поддержку своей кандидатуры.
Критики Путина заявили, что это решение свидетельствует о том, что никому из оппозиционных взглядов не будет позволено противостоять ему на первых президентских выборах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они считают это ложным процессом с единственно возможным результатом.
В Кремле уверены, что Путин победит, поскольку он якобы пользуется поддержкой в обществе, а его рейтинг по данным социологических опросов составляет около 80%.
Дунцова заявила, что обжалует это решение в Верховном суде, назвав его необоснованным и недемократическим.
"Этим политическим решением нас лишают возможности иметь собственного представителя и выражать взгляды, которые отличаются от официального агрессивного дискурса", — сказала она.
Российские СМИ сообщили, что оппозиционный политик Борис Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты РФ правоцентристской партией "Гражданская инициатива". По их данным, он намерен зарегистрироваться в избирательной комиссии 25 декабря.
Глава избирательной комиссии Элла Памфилова выразила Дунцовой утешительные слова после того, как ей отказали. Она заявила, что у экс-журналистки еще все впереди.
Напомним, бывшая тележурналистка Екатерина Дунцова подала заявку на участие в выборах против Владимира Путина. Она называет себя "антивоенным" кандидатом, но боится назвать так называемую "СВО" войной.
Также мы писали, что в России для проведения электронного голосования избрали регионы, где на прошлых президентских выборах была самая низкая явка. Ни на одном из участков, где у президента России Владимира Путина был высокий рейтинг, дистанционно проголосовать не разрешат.
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