У Путіна на виборах з'явилась конкурентка, яка боїться назвати війну війною

Катерина Дунцова. Фото: Фейсбук Катерини Дунцової

Колишня тележурналістка Катерина Дунцова подала заявку на участь у виборах проти Володимира Путіна. Вона називає себе "антивоєнним" кандидатом, але боїться назвати так звану "СВО" війною.

Про це повідомило Reuters.

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Катерина Дунцова подала документи до Центральної виборчої комісії, щоб офіційно взяти участь у виборах, однак їй ще потрібно до 31 січня зібрати 300 000 підписів на підтримку своєї кандидатури з усієї Росії.

"Прихильники Навального називають цей процес фікцією, стверджуючи, що Кремль через виборчу комісію контролює, хто може балотуватися, і може легко маніпулювати голосуванням у разі потреби за допомогою непрозорої електронної системи голосування", — написало Reuters.

В інтерв'ю цьому виданню Дунцова уникала використання слова "війна" для опису російсько-українського конфлікту, який Путін називає "спеціальною військовою операцією", тому що їй страшно.

"Будь-яка розсудлива людина, яка робить цей крок, буде боятися — але страх не повинен перемогти", — сказала Дунцова.

Дунцова закликає припинити війну в Україні та звільнити політичних в'язнів, у тому числі Олексія Навального.

Раніше Путін оголосив, що буде балотуватися. Кремль стверджує, що Путін переможе, тому що він користується переважною підтримкою громадськості, рейтинг якої за даними соціологічних опитувань становить близько 80%.

Нагадаємо, російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.

Додамо, в Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.