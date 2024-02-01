Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін оголосив про участь у виборах президента РФ

Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін. Фото: росЗМІ

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Борис Надєждін подав заяву на участь у президентських виборах. Нагадаємо, вони відбудуться на території держави-агресора 17 березня.

Відповідну заяву зареєстрував російський Центральний виборчий комітет. Також на офіційному сайті Надєждіна зазначено, що "він має понад 100 тисяч підписів, необхідних для того, щоб отримати право подати заяву".

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"ЦВК Росії прийняла документи для реєстрації Бориса Надєждіна (ГРАНІ) як кандидата на посаду Президента Росії, у тому числі підписи виборців на підтримку його висування", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, стало відомо, що два кандидати, які висунулися раніше у президенти Росії, 31 січня знялися з перегонів і закликали підтримати чинного президента Володимира Путіна.

Хто зняв свої кандидатури

Лідер партії "Російська загальнонародна спілка" Сергій Бабурін заявив про зняття своєї кандидатури відразу після того, як подав до Центрвиборчкому зібрані в його підтримку підписи. Навіщо він збирав підписи, Бабурін не пояснив.

Крім того, про вихід із президентських перегонів заявив і голова "Російської партії свободи та справедливості" Андрій Богданов. Таке рішення російський політик схвалив незабаром після того, як подав до Центрвиборчкому підписи для реєстрації кандидатом у президенти РФ.

Раніше ми повідомляли, що російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний голова країни Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Володимир Путін збирав підписи виборців за допомогою виплати грошей та залякування. Тоді як один з його провідних опонентів Борис Надєждін не проводив таких дій.