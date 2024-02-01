Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін оголосив про участь у виборах президента РФ arrow

Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін оголосив про участь у виборах президента РФ

1 лютого 2024 09:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін оголосив про участь у виборах президента РФ
Ексдепутат Держдуми Борис Надєждін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Борис Надєждін подав заяву на участь у президентських виборах. Нагадаємо, вони відбудуться на території держави-агресора 17 березня.

Відповідну заяву зареєстрував російський Центральний виборчий комітет. Також на офіційному сайті Надєждіна зазначено, що "він має понад 100 тисяч підписів, необхідних для того, щоб отримати право подати заяву".

Читайте також:

Надєждін іде на вибори президента РФ

"ЦВК Росії прийняла документи для реєстрації Бориса Надєждіна (ГРАНІ) як кандидата на посаду Президента Росії, у тому числі підписи виборців на підтримку його висування", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, стало відомо, що два кандидати, які висунулися раніше у президенти Росії, 31 січня знялися з перегонів і закликали підтримати чинного президента Володимира Путіна.

Хто зняв свої кандидатури

Лідер партії "Російська загальнонародна спілка" Сергій Бабурін заявив про зняття своєї кандидатури відразу після того, як подав до Центрвиборчкому зібрані в його підтримку підписи. Навіщо він збирав підписи, Бабурін не пояснив.

Крім того, про вихід із президентських перегонів заявив і голова "Російської партії свободи та справедливості" Андрій Богданов. Таке рішення російський політик схвалив незабаром після того, як подав до Центрвиборчкому підписи для реєстрації кандидатом у президенти РФ.

Раніше ми повідомляли, що російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний голова країни Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Володимир Путін збирав підписи виборців за допомогою виплати грошей та залякування. Тоді як один з його провідних опонентів Борис Надєждін не проводив таких дій. 

володимир путін
вибори
світ
Росія
2024 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі