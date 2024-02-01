Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин объявил об участии в выборах президента РФ

Эксдепутат Госдумы Борис Надеждин. Фото: росСМИ

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Надеждин подал заявление на участие в президентских выборах. Напомним, они пройдут на территории государства-агрессора 17 марта.

Соответствующее заявление зарегистрировал Центральный избирательный комитет. Также на официальном сайте Надеждина указано, что "у него более 100 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы получить право подать заявление".

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"ЦИК России принял документы для регистрации Бориса Надеждина (ГРАНИ) как кандидата на пост Президента России, в том числе подписи избирателей в поддержку его выдвижения", — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что два кандидата, выдвинувшиеся ранее в президенты России, 31 января снялись с гонки и призвали поддержать действующего президента Владимира Путина.

Кто снял свои кандидатуры

Лидер партии "Русский общенародный союз" Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры сразу после того, как подал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи. Зачем он собирал подписи, Бабурин не объяснил.

Кроме того, о выходе из президентской гонки заявил и глава "Русской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов. Такое решение российский политик одобрил вскоре после того, как подал в Центризбирком подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ.

Ранее мы сообщали, что российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава страны Владимир Путин.

Напомним, что ранее стало известно, что Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.