Кандидат у президенти РФ розповів, як окупанти повинні припинити війну в Україні
Кандидат в президенти Росії Борис Надєждін розповів, як окупанти повинні завершити війну в Україні. За його словами, це не повинно мати вигляд як втеча.
Відео зі словами Бориса Надєждіна поширилося у соцмережах у неділю, 4 лютого.
Що сказав Надєждін
Кандидат у президенти Росії заявив, що окупанти будуть виконувати завдання, які поставить верховний головнокомандувач.
"Але я маю їм там поставити завдання, щоб вони, грубо кажучи, не вчинили військового перевороту, я зрозуміло висловлююся? Мені потрібно так їм поставити завдання, щоб вони з гідністю, з честю, ось так вони там зараз, проливають кров і отримують ордени за те, що мені не подобається, вони повинні перестати це робити, але це не повинно мати вигляд як втеча російської армії", — сказав Надєждін.
За його словами, це буде складно зробити. Він також сказав, якщо стане президентом, то збере ФСБ: хто готовий змінювати підхід до роботи, залишиться, хто ні — пише рапорт.
Надєждін також наголосив, що не буде оголошувати учасників так званої "СВО" злочинцями.
Нагадаємо, колишній депутат Державної думи Російської Федерації Борис Надєждін подав заяву на участь у президентських виборах. Нагадаємо, вони відбудуться на території держави-агресора 17 березня.
Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".
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