Кандидат в президенты РФ рассказал, как оккупанты должны прекратить войну в Украине

Кандидат в президенты России Борис Надеждин. Фото: росСМИ

Кандидат в президенты России Борис Надеждин рассказал, как оккупанты должны завершить войну в Украине. По его словам, это не должно выглядеть как бегство.

Видео со словами Бориса Надеждина распространилось в соцсетях в воскресенье, 4 февраля.

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Что сказал Надеждин

Кандидат в президенты России заявил, что оккупанты будут выполнять задачи, которые поставит верховный главнокомандующий.

"Но я должен им там поставить задачу, чтобы они, грубо говоря, не совершили военного переворота, я понятно выражаюсь? Мне нужно так им поставить задачу, чтобы они с достоинством, с честью, вот так они там сейчас, проливают кровь и получают ордена за то, что мне не нравится, они должны перестать это делать, но это не должно выглядеть как бегство российской армии", — сказал Надеждин.

По его словам, это будет сложно сделать. Он также сказал, что если станет президентом, то соберет ФСБ: кто готов менять подход к работе, останется, кто нет — пишет рапорт.

Надеждин также подчеркнул, что не будет объявлять участников так называемой "СВО" преступниками.

Напомним, бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Надеждин подал заявление на участие в президентских выборах. Напомним, они пройдут на территории государства-агрессора 17 марта.

Также мы писали, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".