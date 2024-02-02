На оккупированную территорию Запорожской области начали завозить россиян для участия в выборах

Выборы в России. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики готовятся "рисовать" явку на выборах президента РФ. Пропагандисты не оставляют попыток создать иллюзию массовой поддержки режима диктатора России Владимира Путина.

Об этом сообщила глава Бердянской ГВА Виктория Галицина.

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Россияне старательно готовятся к очередной фальсификации в Бердянске и остальных захваченных городах.

Галицина рассказала, что местные коллаборанты заявили, что принять участие в голосовании в Бердянске смогут так называемые "гастролеры" — граждане РФ, которые, по словам захватчиков, находятся на временно оккупированных территориях в "командировке". Их уже начали завозить в Запорожскую область, чтобы проголосовали по месту фактического пребывания.

"Позаботилась кремлевская власть и о самих рашистах — для военных РФ, которые находятся на территории Украины, введут досрочное голосование. По сообщениям самих оккупантов, их количество составляет около 600 тысяч человек в Донецкой, Луганской и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей", — рассказала Галицина.

К тому же оккупанты, чтобы показать якобы легальность "выборов" на ВОТ, уже запустили активную регистрацию "мертвых душ", которые "посещают" участки. Противник пытается создать видимость 80% явки в захваченных регионах.

Галицина призвала жителей Бердянска игнорировать незаконные выборы.

Пост Галициной. Фото: скриншот

Напомним, Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

Также мы писали, что российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава государства Владимир Путин.