Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow На оккупированную территорию Запорожской области начали завозить россиян для участия в выборах arrow

На оккупированную территорию Запорожской области начали завозить россиян для участия в выборах

2 февраля 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На оккупированную территорию Запорожской области начали завозить россиян для участия в выборах
Выборы в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики готовятся "рисовать" явку на выборах президента РФ. Пропагандисты не оставляют попыток создать иллюзию массовой поддержки режима диктатора России Владимира Путина.

Об этом сообщила глава Бердянской ГВА Виктория Галицина.

Читайте также:

Выборы на временно оккупированных территориях Украины

Россияне старательно готовятся к очередной фальсификации в Бердянске и остальных захваченных городах.

Галицина рассказала, что местные коллаборанты заявили, что принять участие в голосовании в Бердянске смогут так называемые "гастролеры" — граждане РФ, которые, по словам захватчиков, находятся на временно оккупированных территориях в "командировке". Их уже начали завозить в Запорожскую область, чтобы проголосовали по месту фактического пребывания.

"Позаботилась кремлевская власть и о самих рашистах — для военных РФ, которые находятся на территории Украины, введут досрочное голосование. По сообщениям самих оккупантов, их количество составляет около 600 тысяч человек в Донецкой, Луганской и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей", — рассказала Галицина.

К тому же оккупанты, чтобы показать якобы легальность "выборов" на ВОТ, уже запустили активную регистрацию "мертвых душ", которые "посещают" участки. Противник пытается создать видимость 80% явки в захваченных регионах.

Галицина призвала жителей Бердянска игнорировать незаконные выборы.

null
Пост Галициной. Фото: скриншот

Напомним, Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

Также мы писали, что российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава государства Владимир Путин.

владимир путин
выборы
россияне
Бердянск
Запорожская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме