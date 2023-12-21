У Путина на выборах появилась конкурентка, которая боится назвать войну войной

Екатерина Дунцова. Фото: Фейсбук Екатерины Дунцовой

Бывшая тележурналистка Екатерина Дунцова подала заявку на участие в выборах против Владимира Путина. Она называет себя "антивоенным" кандидатом, но боится назвать так называемую "СВО" войной.

Об этом сообщило Reuters.

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Екатерина Дунцова подала документы в Центральную избирательную комиссию, чтобы официально принять участие в выборах, однако ей еще нужно до 31 января собрать 300 000 подписей в поддержку своей кандидатуры со всей России.

"Сторонники Навального называют этот процесс фикцией, утверждая, что Кремль через избирательную комиссию контролирует, кто может баллотироваться, и может легко манипулировать голосованием в случае необходимости с помощью непрозрачной электронной системы голосования", — написало Reuters.

В интервью этому изданию Дунцова избегала использования слова "война" для описания российско-украинского конфликта, который Путин называет "специальной военной операцией", потому что ей страшно.

"Любой здравомыслящий человек, который делает этот шаг, будет бояться — но страх не должен победить", — сказала Дунцова.

Дунцова призывает прекратить войну в Украине и освободить политических заключенных, включая Алексея Навального.

Ранее Путин объявил, что будет баллотироваться. Кремль утверждает, что Путин победит, потому что пользуется преимущественной поддержкой общественности, рейтинг которой по данным социологических опросов составляет около 80%.

Напомним, российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

В России разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины голосовать на "президентских выборах" без паспорта. ЦИК РФ соответствующее положение уже зарегистрировал.