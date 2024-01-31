Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ — какая ситуация у Путина arrow

Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ — какая ситуация у Путина

31 января 2024 21:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ — какая ситуация у Путина
Президент России Владимир Путин. Фото иллюстративное: REUTERS/Maxim Shemetov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четвёрки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава страны Владимир Путин.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Рейтинг кандидатов в президенты РФ

Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ - какая ситуация у Путина
Рейтинг первой четвёрки кандидатов в президенты РФ. Источник: ЦИК РФ

По имеющимся данным, рейтинг возглавляет действующий президент России. Сейчас у Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, рейтинг поддержки составляет 51,90%. При этом, как можно видеть, рейтинг действующего главы Кремля снижается, тогда как у его оппонентов, наоборот, поднимается.

Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ - какая ситуация у Путина
Борис Надеждин в эфире RTVI. Источник: росСМИ

Следующим идет экс-депутат Госдумы РФ Борис Надеждин с рейтингом 20,37%, которого также называют "единственным антивоенным кандидатом в президенты". Известно, что его кандидатуру активно поддерживает либеральный российский оппозиционер Максим Кац.

Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ - какая ситуация у Путина
Геннадий Зюганов и Николай Харитонов. Источник: росСМИ

На третьем месте депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Харитонов с рейтингом 6,32%. О нем известно, что он в предвыборной программе пообещал развивать тесные экономические связи с Китаем и Северной Кореей и якобы уже пригласил разговор с Ким Чен Ином. В Пекине во встрече с Си Цзиньпином ему отказали. Отметим, что предыдущий кандидат от КПРФ Павел Грудинин выступал против сближения с КНДР.

Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ - какая ситуация у Путина
Владислав Даванков. Источник: росСМИ

Последним же в списке представлен депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, получивший 3,91% голосов. Как сообщается, Даванков — самый молодой среди участников политической гонки, потому что ему 39 лет. О нем известно лишь то, что он к участию в выборах баллотировался в должность мэра Москвы, но проиграл конкуренцию Сергею Собянину.

Напомним, что ранее стало известно, что Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.

Также стало известно, что очередной кандидат от российской партии "Российский общенародный союз Сергей Бабурин, заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку".

владимир путин
выборы
президент
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме