Появился рейтинг кандидатов в президенты РФ — какая ситуация у Путина

Президент России Владимир Путин. Фото иллюстративное: REUTERS/Maxim Shemetov

Российская центральная избирательная комиссия опубликовала рейтинг первой четвёрки кандидатов в президенты РФ во время мартовских выборов в 2024 году. В список также попал и действующий глава страны Владимир Путин.

Об этом сообщают росСМИ.

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Рейтинг кандидатов в президенты РФ

Рейтинг первой четвёрки кандидатов в президенты РФ. Источник: ЦИК РФ

По имеющимся данным, рейтинг возглавляет действующий президент России. Сейчас у Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, рейтинг поддержки составляет 51,90%. При этом, как можно видеть, рейтинг действующего главы Кремля снижается, тогда как у его оппонентов, наоборот, поднимается.

Борис Надеждин в эфире RTVI. Источник: росСМИ

Следующим идет экс-депутат Госдумы РФ Борис Надеждин с рейтингом 20,37%, которого также называют "единственным антивоенным кандидатом в президенты". Известно, что его кандидатуру активно поддерживает либеральный российский оппозиционер Максим Кац.

Геннадий Зюганов и Николай Харитонов. Источник: росСМИ

На третьем месте депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Харитонов с рейтингом 6,32%. О нем известно, что он в предвыборной программе пообещал развивать тесные экономические связи с Китаем и Северной Кореей и якобы уже пригласил разговор с Ким Чен Ином. В Пекине во встрече с Си Цзиньпином ему отказали. Отметим, что предыдущий кандидат от КПРФ Павел Грудинин выступал против сближения с КНДР.

Владислав Даванков. Источник: росСМИ

Последним же в списке представлен депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, получивший 3,91% голосов. Как сообщается, Даванков — самый молодой среди участников политической гонки, потому что ему 39 лет. О нем известно лишь то, что он к участию в выборах баллотировался в должность мэра Москвы, но проиграл конкуренцию Сергею Собянину.

Напомним, что ранее стало известно, что Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.

Также стало известно, что очередной кандидат от российской партии "Российский общенародный союз Сергей Бабурин, заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку".